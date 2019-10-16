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СМИ: в Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет жила в изоляции в ожидании конца света

Отец и пятеро детей в возрасте от 18 до 25 лет, по данным газеты de Volkskrant, проживали в "тайной комнате на ферме"

ГААГА, 16 октября. /ТАСС/. Семья из шести человек, на протяжении девяти лет не имевшая контактов с внешним миром, обнаружена в деревне Руйнерволд в Нидерландах. Об этом сообщила в среду газета de Volkskrant.

По данным издания, отец и пятеро детей в возрасте от 18 до 25 лет "жили в тайной комнате на ферме в полной изоляции на протяжении ряда лет". Полицию вызвал владелец одного из расположенных по соседству кафе после того, как в заведение зашел 25-летний молодой человек. Он пребывал в растерянности и не мог ничего толком объяснить.

В ходе проведенного на ферме обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайную комнату, где жили остальные члены семьи. В настоящее время им всем оказывается психологическая помощь. По имеющимся данным, мать детей скончалась не менее девяти лет назад.

Кроме того, в полиции сообщили, что один человек был задержан. Речь, как утверждают СМИ, идет о 58-летнем австрийце, который проживал на ферме. Он являлся владельцем магазина по продаже пиломатериалов, и его часто видели в округе. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут его допрос.

"Он по-прежнему находится в участке, ведется его допрос, - подчеркнула официальный представитель голландской полиции в провинции Дренте Гритье Хартстра. - Вокруг истории ходит много слухов, однако полиция имеет дело с фактами. Многое остается неясным, мы проводим расследование относительно того, что там произошло".

Блюстители порядка отказались комментировать слухи о том, что семья жила в изоляции в ожидании конца света. Один из главных вопросов заключается в том, содержалась ли семья в тайной комнате вопреки своей воле.

Мэр населенного пункта Рогер де Грот, отвечая на вопросы журналистов, не уточнил, подозревается ли мужчина в совершении какого-либо преступления.

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Нидерланды
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