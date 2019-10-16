В Роспотребнадзоре рассказали, как лучше бороться с новыми вирусами в Азии

БАНГКОК, 16 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор предлагает странам-участницам Восточноазиатского саммита (ВАС) совместно действовать в борьбе с новыми возбудителями вирусов, которые появляются в Азии. Об этом ТАСС в среду рассказала глава ведомства Анна Попова по итогам совещания руководителей учреждений и старших должностных лиц по усилению готовности к инфекционным заболеваниям с пандемическим потенциалом среди государств ВАС.

"Регион, в котором мы проводим это мероприятие вместе с нашими коллегами из Таиланда, крайне важен, - сказала она. - Все, что появлялось в последние годы - новые возбудители вирусов, например, коронавируса, который сейчас стал актуальным для людей, <...> новые вирусы птичьего гриппа, все они появляются в этом регионе". "Для нас важно поддерживать высокую степень готовности еще и потому, что 1,5 млн российских граждан ежегодно посещают Таиланд как туристы, и почти 50 тыс. тайских туристов посещают РФ. У нас также большой туристический поток из Китая, а китайцы являются лидерами по туризму в Таиланд. Все это вместе дает нам основание для совместной серьезной работы", - уверена Попова.

Выступая на открытии мероприятия в Бангкоке, глава Роспотребнадзора сказала, что "темы профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями остаются приоритетными направлениями сотрудничества стран-участниц ВАС". Встреча, в которой участвуют представители 13 стран ВАС и трех международных организаций, посвящена вопросам реагирования на эпидемии в регионе.

"Заявления лидеров стран и другие документы, принимаемые по итогам саммитов, отражают необходимость укрепления сотрудничества в сфере здравоохранения, предупреждения и реагирования на вспышки инфекционных заболеваний стран-участниц ВАС в эпоху взаимосвязанных рисков", - добавила она, напомнив, что в 2017 году был запущен механизм сотрудничества ведомств Восточноазиатского саммита.

Эпидемии в регионе

По ее словам, "более 10 эпидемий, в том числе особо опасных инфекций, происходят в различных регионах мира прямо сейчас". "Несмотря на предпринимаемые усилия, регион Юго-Восточной Азии по-прежнему сталкивается с угрозами, исходящими от инфекционных болезней", - подчеркнула Попова. По данным Всемирной организации здравоохранения, крупные вспышки кори происходят в девяти странах, две из которых входят в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - Филиппины и Таиланд, констатировала специалист. "Из 2,5 млрд человек, подверженных риску заражения вирусом Денге в мире, около 70% живут в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавила она.

Попова отметила, что реагирование на угрозы, исходящие от инфекционных болезней, возможно "только посредством координации совместных действий в области борьбы с инфекциями, наращивания национальных потенциалов стран региона, повышения уровня квалификации эпидемиологов, вирусологов, бактериологов в регионе".

Темы встречи

Во время двухдневной встречи специалисты рассмотрят вопросы, связанные с текущими угрозами в странах, обменяются опытом и лучшими практиками, используемыми на национальном уровне для борьбы с эпидемиями, а также обсудят возможность создания механизма в рамках ВАС для наилучшей координации действий по борьбе с эпидемиями в регионе. "Это могут быть проведение совместных научных исследований, симуляционных учений с задействованием мобильных лабораторий, а также регулярный обмен информацией об эпидемиологической ситуации в странах", - рассказала Попова. Вместе с тем, российская сторона предложила принять заявление, которое было разработано совместно с партнерами из Таиланда, и представить его на рассмотрение лидерам стран ВАС в ноябре.