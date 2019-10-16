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Минздрав заявил о существенном снижении числа россиян, страдающих алкоголизмом

В период с 2008 по 2017 годы их количество уменьшилось на 37%

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Количество россиян с диагнозом "алкогольная зависимость" снизилось на 37% в период с 2008 по 2017 годы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"По данным Росстата, общее количество больных с диагнозом зависимость от алкоголя (алкоголизм) с 2008 по 2017 годы сократилось на 37% - с 2,08 млн человек до 1,3 млн человек (с 1,46% до 0,88% населения)", - отметили в ведомстве.

По данным Минздрава, потребление алкоголя снизилось с 15,7 л на человека в 2008 году до 9,3 л в 2018 году. Также в 2,2 раза снизилась заболеваемость алкогольными психозами - с 70,4 до 32 на 100 тыс. населения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила доклад об уменьшении потребления алкоголя в России, которое существенно повлияло на увеличение продолжительности жизни в стране. Снизить объем потребления алкогольной продукции помогла успешная реализация государственной антиалкогольной политики, считает глава Минздрава Вероника Скворцова.

"Успех государственной политики, направленной на борьбу с вредным потреблением алкоголя, связан с реализацией всего комплекса антиалкогольных мер, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения на основе международных исследований, в том числе в соответствии с Глобальной стратегией сокращения вредного употребления алкоголя. Эти эффективные меры включают повышение цен и акцизов на алкогольную продукцию, ограничение территориальной и временной доступности алкоголя", - сказала министр.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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