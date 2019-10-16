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Конфликт в онкоцентре имени Блохина

Кузнецова: в онкоцентре им. Блохина создадут условия для проживания тяжелобольных детей

Детский омбудсмен также намерена обсудить эту тему с экспертным сообществом

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о том, что при Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина планируется создать условия для проживания проходящих там лечение детей с их законными представителями.

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"В последнее время в Москве обострилась ситуация в связи с тем, что не совсем корректно проходит организация проживания [тяжелобольных детей] в жилых домах. Есть точечные решения, например, в Москве при клинике Рогачева есть бесплатная гостиница, а при центре Блохина планируется создать такую возможность для их [детей] размещения, которые проходят лечение в столице", - сообщила Кузнецова журналистам в среду.

Также детский омбудсмен намерена в ближайшее время обсудить эту тему с экспертным сообществом: "Нужно рассматривать межведомственные форматы, когда Министерство социальной защиты подключается к такого рода организации проживания детей. Запросим, скольким детям нужна подобного рода услуга, а затем пригласим ведомства для проработки оптимального решения по данному вопросу".

Ранее Кузнецова обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой предоставить участок земли под строительство гостиницы для тяжелобольных детей, которые проходят лечение в столице, или подобрать подходящее для этих целей здание. В сентябре омбудсмен взяла на контроль ситуацию с попыткой выселить онкобольных детей из арендуемого жилья в Москве. По мнению уполномоченного по правам ребенка, развитие программы социальных гостиниц, которые действуют при некоторых клиниках, может стать решением данной проблемы.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаКонфликт в онкоцентре имени Блохина
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