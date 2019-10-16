Кировские власти проверят семью сбитого насмерть "пьяного" мальчика

Тринадцатого июля текущего года в селе Буйское Уржумского района Кировской области автомобиль насмерть сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на велосипеде на проселочную дорогу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"). За рулем автомобиля находился действующий сотрудник полиции - оперативный дежурный дежурной части пункта полиции Немский. По данным newsler.ru, родители мальчика на днях получили результаты судмедэкспертизы, которая показала наличие в крови погибшего 0,51 промилле этанола, кроме того, родственники выражают опасение по поводу затянувшегося расследования дела.

КИРОВ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Уржумского района, где был насмерть сбит шестилетний мальчик, в крови которого экспертиза обнаружила алкоголь, проверят семью ребенка. Об этом в среду сообщил ТАСС глава района Виктор Силин.

"Будем разбираться в ситуации, однозначно. Я сегодня дал поручение, проверят полностью ситуацию по этому парню и по семье, будем проверять семью. Мальчик на тот момент приехал из другого района к бабушке, к бабушке есть вопросы, семья не очень благополучная", - сказал Силин.

По словам собеседника агентства, в момент ДТП мальчик был на дороге один.

По данным УМВД по региону, сотрудник полиции во время очередного отпуска на личном автомобиле ехал по главной дороге населенного пункта без нарушений ПДД. На одном из перекрестков со второстепенной дороги неожиданно выехал велосипедист. При столкновении ехавший на велосипеде шестилетний ребенок получил травмы и, несмотря на оказанную первую помощь, умер. По предварительным данным УМВД по региону, сотрудник полиции не имел возможности предотвратить столкновение, освидетельствование также не показало наличие алкоголя в организме сотрудника полиции, мужчина продолжает выполнять обязанности оперативного дежурного пункта полиции.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Кировской области Владимира Шабардина, аппарат омбудсмена взял на контроль ситуацию и запросил у следственных органов материалы по проведенной экспертизе, которая выявила этанол в крови ребенка. Расследование уголовного дела передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Кировской области, будут назначены повторные экспертизы.

В апреле 2017 года в подмосковной Балашихе получила широкую огласку гибель шестилетнего мальчика под колесами машины. После ДТП эксперт выявил в крови ребенка алкоголь. Заведующий отделением подмосковного бюро судебно-медицинских экспертиз Михаил Клейменов при отборе образцов крови в нарушение установленного порядка использовал металлический черпак, что привело к загрязнению образцов, также не было обеспечено их незамедлительное направление в судебно-химическую лабораторию. Эти нарушения привели к спиртовому брожению образцов крови и образованию в них ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7%, выявленных при ее судебно-химическом исследовании. Он был приговорен к 10 месяцам исправительных работ.