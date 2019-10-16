В Новочеркасске назначили и.о. мэра после задержания главы города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 октября. /ТАСС/. Обязанности главы администрации Новочеркасска Игоря Зюзина, которого задержали по подозрению в получении взятки, временно возложены на и.о. первого заместителя главы администрации города. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Временное возложение обязанностей главы администрации города на и.о. первого заместителя главы администрации города Конюшинскую Ларису Александровну", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в 2017 году Зюзин, занимая должность мэра города Зверево Ростовской области, по предварительному сговору со своим заместителем Альбиной Порошиной получил взятку в размере 2,6 млн рублей от предпринимателя.

Порошина, уже приговоренная к лишению свободы, дала изобличающие показания на Зюзина, из которых стало известно о его причастности к получению взятки.