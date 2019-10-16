Медведев ознакомился с работой центра по обеспечению воздушного движения в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил Екатеринбургский укрупненный районный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и ознакомился с его работой.

Екатеринбургский укрупненный центр предназначен для предоставления госуслуг по аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушного пространства в границах зоны ответственности филиала "Аэронавигация Урала" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". Центр осуществляет обслуживание воздушного движения над территорией Удмуртской республики, Пермского края, Свердловской, Челябинской, Курганской и Кировской областей. Общая площадь воздушного пространства в границах в установленной зоны ответственности составляет почти 700 тыс. кв. км.

Медведеву подробно рассказали об особенностях рабочего процесса диспетчеров и показали новое современное оборудование, которым оснащен центр. "Производит впечатление", - отметил глава правительства. Он поздравил сотрудников нового центра с началом работы и пожелал им успехов в профессиональной деятельности.

В Екатеринбургском центре в режиме видеоконференции российский премьер в среду открыл другой укрупненный центр, созданный в рамках ЕС ОрВД, - Новосибирский.

Новосибирский укрупненный центр осуществляет обслуживание пользователей воздушного пространства над территорией шести субъектов Сибирского федерального округа: Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, а также Алтайского края и республики Алтай. Ввод в эксплуатацию Новосибирского укрупненного центра позволит повысить функциональные возможности и надежность работы оборудования управления воздушным движением, увеличить пропускную способность воздушного пространства, снизить эксплутационные расходы на аэронавигационное обслуживание, повысить безопасность полетов и расширить транзитный потенциал воздушного пространства РФ.

Решение организовать работу по созданию 12 укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения было принято правительством в 2006 году. Создание укрупненных центров позволит провести их оснащение современными отечественными автоматизированными системами, повысить пропускную способность воздушного пространства, устойчивость и надежность автоматизированных систем, обеспечить более качественное удовлетворение потребностей пользователей воздушного пространства в аэронавигационным обслуживании, проводить гармонизацию национальной системы с системами других государств.