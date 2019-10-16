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Более сотни завезенных контрабандой в Оренбург черепах погибли от холода

За выжившими рептилиями сейчас ухаживают сотрудники и студенты Оренбургского государственного аграрного университета

ОРЕНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Около сотни из четырех тысяч среднеазиатских сухопутных черепах, незаконно завезенных в Россию и обнаруженных оренбургскими полицейскими, погибли от холода. Об этом сообщил ТАСС в среду декан ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета Алексей Жуков, где в данный момент размещены черепахи.

"Они должны в это время отходить уже к зимовке, они уходить должны в норы. Этого ничего не произошло. Они в мешках были какое-то время - пока везли, пока отстой был. Когда вскрыли мешки, их около 100 было уже мертвых, ну и где-то то 20, то 30 ежедневно выбираем мертвых", - сказал он.

По словам Жукова, уже неделю рептилии живут в корпусе университета, который выключен из учебного расписания. Сотрудники вуза и студенты организовали посменное дежурство, чтобы ухаживать за животными и кормить их. Пока идут следственные мероприятия, черепахи будут находиться в университете.

Все рептилии в момент обнаружения были истощены и обезвожены. "Они расползлись по первому этажу [корпуса], и мы делаем кормовые ряды, куда приглашаем их питаться. Они сбиваются в кучи, друг на друга лезут, ночью по-видимому едят, потому что убывает корм. Кормим, опрыскиваем их водой из пульверизатора, слабеньким [черепахам] делаем водные ванночки, чтобы хоть как-то напитать тело водой", - добавил декан факультета.

Краснокнижных рептилий обнаружили в одном из гаражей, животных незаконно привезли из Казахстана. Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ ("Контрабанда").

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РоссияОренбургская область
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