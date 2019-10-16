В ловушке момента. Лучшие фотографии конкурса Wildlife Photographer of the Year

Вечером 15 октября в Музее естествознания в Лондоне состоялась церемония объявления победителей 55-го международного конкурса Wildlife Photographer of the Year.

Конкурс проходит ежегодно, участвовать в нем могут все желающие. В этом году было подано боле 48 тысяч заявок из 100 стран.

Первое место за самый выдающийся снимок природы получил фотограф из Китая Йонкинг Бао. Фотография под названием "Момент" показывает взаимодействие двух представителей дикой природы — тибетской лисы и сурка. Председатель жюри конкурса Роз Кидман Кокс отметила "простоту совершенства" этого снимка, раскрывающего тему борьбы за выживание в естественной среде.

Другую награду — в номинации молодых фотографов — получил 14-летний Круз Эрдман за снимок "Ночной блеск". Это изображение рифового кальмара, сделанное во время погружения в проливе Лембе в Индонезии.

Эти и другие фотографии можно будет увидеть во время выставки в лондонском музее с 18 октября по 31 мая.