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В ловушке момента. Лучшие фотографии конкурса Wildlife Photographer of the Year

В конкурсе участвовало свыше 48 тысяч фотографий
Фото {{sliderIndex+1}} из 19
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Описание
Победитель конкурса Wildlife Photographer of the Year
© Yongqing Bao/Wildlife Photographer of the Year
© Cruz Erdmann/Wildlife Photographer of the Year 2019
© Alejandro Prieto/Wildlife Photographer of the Year
© Audun Rikardsen/Wildlife Photographer of the Year
© Charlie Hamilton James/Wildlife Photographer of the Year
© David Doubilet/Wildlife Photographer of the Year
© Ripan Biswas/Wildlife Photographer of the Year
© Ingo Arndt/Wildlife Photographer of the Year
© Daniel Kronauer/Wildlife Photographer of the Year
© Jasper Doest/Wildlife Photographer of the Year
© Zorica Kovacevic/Wildlife Photographer of the Year
© Luis Vilariño/Wildlife Photographer of the Year
© Thomas Easterbrook/Wildlife Photographer of the Year
© Manuel Plaickner/Wildlife Photographer of the Year
© Jérémie Villet/Wildlife Photographer of the Year
© Max Waugh/Wildlife Photographer of the Year
© Stefan Christmann/Wildlife Photographer of the Year
© Shangzhen Fan/Wildlife Photographer of the Year
© Riccardo Marchegiani/Wildlife Photographer of the Year

Вечером 15 октября в Музее естествознания в Лондоне состоялась церемония объявления победителей 55-го международного конкурса Wildlife Photographer of the Year.

Конкурс проходит ежегодно, участвовать в нем могут все желающие. В этом году было подано боле 48 тысяч заявок из 100 стран.

Первое место за самый выдающийся снимок природы получил фотограф из Китая Йонкинг Бао. Фотография под названием "Момент" показывает взаимодействие двух представителей дикой природы — тибетской лисы и сурка. Председатель жюри конкурса Роз Кидман Кокс отметила "простоту совершенства" этого снимка, раскрывающего тему борьбы за выживание в естественной среде. 

Другую награду — в номинации молодых фотографов — получил 14-летний Круз Эрдман за снимок "Ночной блеск". Это изображение рифового кальмара, сделанное во время погружения в проливе Лембе в Индонезии.

Эти и другие фотографии можно будет увидеть во время выставки в лондонском музее с 18 октября по 31 мая.

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