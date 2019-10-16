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Городские службы в 2019 году привели в порядок более 140 парков Петербурга

Глава города сообщил, что в парках планируется организовать регулярные выступления музыкантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Городские службы в Санкт-Петербурге в этом году благоустроили более 140 парков и садов и создали несколько новых объектов для отдыха горожан. Об этом в среду сообщил журналистам губернатор города Александр Беглов после осмотра крупнейшего в городской черте парка "Сосновка".

"Что касается благоустройства, мы его практически завершаем. В этом году мы привели в порядок около 140 парков и садов, два новых общественных пространства получились очень хорошо: парк Героев-Пожарных во Фрунзенском районе и Ивановско-Щемиловский сад в Невском районе", - сказал Беглов.

В парке "Сосновка" в Выборгском районе за лето обновлено 7,2 тыс. кв. метров газонов и 26 тыс. кв. метров дорожек, обустроены детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, установлены турники, тренажеры, брусья, футбольные ворота и бадминтонные стойки, посажены 250 новых сосен, оборудовано освещение центральной аллеи и видеонаблюдение.

В парке также завершается строительство летнего театра. Как рассказал Беглов, в петербургских парках планируется организовать регулярные выступления музыкантов.

"Мы сделали первый эксперимент, в парках играет духовой оркестр, продолжим это. Будем устраивать танцевальные конкурсы для молодых, для пожилых людей. В парках должна играть музыка", - сказал губернатор.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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