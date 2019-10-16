Кузнецова: наличие алкоголя в крови сбитого в Кировской области мальчика вызывает вопросы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что наличие алкоголя в крови ребенка, сбитого полицейским на автомобиле в Кировской области летом этого года, вызывает вопросы. Об этом она сообщила в среду журналистам.

"Мы с этой ситуацией ознакомились. У нас уполномоченный по правам ребенка [по Кировской области] очень активный, он сразу же написал запрос [в правоохранительные органы], мы с ним связались, в ближайшее время надеемся на получение обратной связи. Безусловно, пока вызывает вопросы наличие алкоголя в крови шестилетнего ребенка <...> Необходимо проверить все обстоятельства, которые есть", - сказала Кузнецова в ходе визита в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Она добавила, что аппарат уполномоченного запрашивает материалы проверки прокуратуры и информацию по ходу расследования. "После того, как ее получим, как минимум понятен будет дальнейший шаг. Насколько известно, сбил ребенка сотрудник полиции. Были отсмотрены камеры видеонаблюдения, сейчас дождемся официальных ответов надзорных ведомств, тогда будем делать выводы", - заключила Кузнецова.

В июле 2019 года в Кировской области водитель автомобиля насмерть сбил ребенка, который ехал по дороге на велосипеде, возбуждено уголовное дело. По данным newsler.ru родители мальчика на днях получили результаты судмедэкспертизы, которая показала наличие в крови погибшего 0,51 промилле этанола. По словам родственников, расследование затягивается, а виновник аварии, который работает в полиции, до сих пор не задержан, пишет издание.

15 октября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила ТАСС, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о ДТП, в котором погиб ребенок.