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Аэропорт Вильнюса после эвакуации пассажиров возобновил работу в обычном режиме

Военнослужащая из Норвегии пыталась провезти на борту дымовую гранату "в качестве сувенира"

ВИЛЬНЮС, 16 октября. /ТАСС/. Вильнюсский международный аэропорт возобновил работу в обычном режиме после эвакуации, которая прошла в среду из-за ручной дымовой гранаты, обнаруженной в багаже пассажира. Об этом сообщил журналистам представитель аэропорта Тадас Василяускас.

"Рейсы отправляются и принимаются в обычном порядке. Экстремальная ситуация, которая вызвала незначительные по времени задержки некоторых рейсов, исчерпана", - сказал он.

Тревога была объявлена после того, как в багаже пассажирки - военнослужащей из Норвегии - при досмотре обнаружили подозрительный предмет. Из пассажирских терминалов на улицу были спешно выведены около 400 человек. На место происшествия прибыли бойцы антитеррористического подразделения "Арас".

Подозрительным предметом оказалась ручная дымовая граната без взрывателя. У пассажирки оказались разрешения на провоз "определенных вещей", как отметил представитель аэропорта. Гранату она везла якобы в качестве сувенира.

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