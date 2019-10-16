Суд в Москве приговорил к шести годам колонии экс-директора РФБ Домани

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы назначил 6 лет колонии бывшему исполнительному директору Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрию Домани, признав его виновным по делу о хищении около 44 млн руб., передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Домани Дмитрия Вячеславовича виновным, назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - огласила резолютивную часть приговора судья Людмила Зиньковская. Суд произвел Домани пересчет срока наказания, засчитав день, проведенный под стражей, за полтора.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в Московском городском суде. Защита Домани после оглашения приговора заявила, что обжалует его.

Иск потерпевшей стороны суд постановил рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства.

Домани признан судом виновным по трем эпизодам мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как установили следствие и суд, он вместе с экс-президентом РФБ Юлией Аникеевой и главным бухгалтером федерации Михаилом Кочаряном при пособничестве бухгалтера Силиной и других не установленных следствием лиц с февраля 2014 года по август 2015 года заключал с подконтрольными им ИП фиктивные гражданско-правовые договоры о выполнении работ по организации фуршетов, банкетов и других торжеств. Полученные по договорам деньги соучастники обналичивали и распределяли между собой. Всего похищено почти 44 млн руб.

Домани скрылся и был объявлен в международный розыск. Он был задержан в Черногории 31 марта 2018 года и в октябре того же года экстрадирован по запросу российской стороны и арестован в Москве. Вину он не признал.

Обвинительный приговор

Как следует из текста обвинительного приговора, фигуранты дела обналичивали через аффилированные с ними компании до двух раз в месяц денежные средства РФБ в размере от 250 тыс. руб. до 5 млн руб. в течение почти двух лет.

Ранее Симоновский суд Москвы удовлетворил гражданский иск Российской федерации баскетбола и взыскал с Аникеевой, осужденной на 4,5 года колонии за мошенничество, в пользу РФБ в счет возмещения ущерба чуть более 42,8 млн руб. Решение обжаловано Аникеевой в Московском городском суде, дата судебного заседания пока не назначена.

В ходе прений сторон гособвинение просило признать подсудимого виновным в совершении трех эпизодов мошенничества и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему 3,5 года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Адвокаты просили суд оправдать Домани, производство по делу прекратить. РФБ как потерпевшая сторона поддержала государственное обвинение. В последнем слове Домани попросил прощения у своих близких и судьи.

Дмитрий Домани - сын советского баскетболиста Вячеслава Домани. Дмитрий Домани играл за ЦСКА, в составе которого трижды становился чемпионом России, московское "Динамо", самарские "Красные Крылья" и сборную России.