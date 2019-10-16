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Советник главы Россельхознадзора уволен из-за передачи в СМИ несогласованных данных

В ведомстве приняли решение о расторжении трудового договора с Алексеем Алексеенко

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Советник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко уволен из-за передачи в СМИ информации, не соответствующей официальной позиции руководства ведомства. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзором принято решение о расторжении трудового договора с советником директора подведомственного службе ФГБУ "ВГНКИ" Алексеенко Алексеем Николаевичем. Причиной увольнения сотрудника, который ранее продолжительное время представлял центральный аппарат Россельхознадзора, послужило распространение в СМИ информации, отражающей несогласованную с руководством службы позицию", - отмечается в сообщении,

Кроме того, аннулируется приказ, согласно которому Алексеенко исполнял обязанности советника руководителя Россельхознадзора на общественных началах.

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