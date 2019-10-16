Подозреваемый в получении взятки глава Новочеркасска заявил, что не брал денег

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 октября. /ТАСС/. Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин, который подозревается в получении взятки в размере 2,6 млн рублей, в суде заявил, что не брал и не собирался брать финансовые средства, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Я это все указал в протоколе, что я с позицией следователя не согласен, потому что денег никаких я и не брал, и не предполагал брать, не собирался брать", - сказал Зюзин.

По данным следствия, в 2017 году Зюзин, занимая должность мэра города Зверево Ростовской области, по предварительному сговору со своим заместителем Альбиной Порошиной получил взятку в размере 2,6 млн рублей от директора коммерческой организации. Как сообщили в Следственном комитете, Порошина дала изобличающие показания на Зюзина, из которых стало известно о его причастности к получению взятки. Порошина уже приговорена за получение взятки к длительному сроку лишения свободы.

"У Порошиной имеются четыре показания, по-моему, даже пять. Одно из них, кстати, есть заявление, где она четко сказала, при следователе письменно, при сотруднике ФСБ, при адвокатах, что дала данные пояснения под давлением и отказывается от всех показаний, в том числе от показаний в отношении меня", - подчеркнул Зюзин.