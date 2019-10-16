CNN: профсоюз в США уладил разногласия с General Motors, ставшие поводом для забастовки

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Переговорщики от американского Объединенного профсоюза рабочих автопромышленности (United Auto Workers, UAW) достигли соглашения с автоконцерном General Motors об условиях нового контракта, которое должно положить конец забастовке почти 50 тыс. работников. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на вице-президента профсоюза Терри Диттса, курировавшего переговоры с компанией.

CNN подчеркивает, что сделка, прежде, чем она вступит в силу, должна быть одобрена руководствами автоконцерна и профсоюза. "Приоритетом номер один для национальной команды переговорщиков было обеспечить надежные и честные контракты членов [профсоюза], которых они заслуживают", - приводит телекомпания слова Диттса.

В случае, если договоренность о новых условиях контракта членов профсоюза с руководством компании будет одобрена обеими сторонами, это положит конец забастовке, продолжавшейся уже на протяжении месяца. При этом телекомпания подчеркивает, что представители UAW не обозначили сроки, в которые члены профсоюза смогут вернуться к работе. Решение об этом может быть принято уже в четверг.

В середине сентября более 49 тыс. сотрудников автоконцерна General Motors, членов UAW начали забастовку. Решение о ее проведении профсоюз принял из-за провала переговоров с руководством компании об условиях нового трудового контракта. Прежний контракт истек вечером 14 сентября. Это первая национальная забастовка этого профсоюза с 2007 года.

Заводы General Motors расположены в штатах Мичиган, Огайо, Нью-Йорк, Кентукки, Теннесси, Техас, Миссури, Индиана и Канзас.