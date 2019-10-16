Путин порекомендовал губернаторам помочь развитию Российского движения школьников

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин порекомендовал главам субъектов РФ обеспечить развитие материально-технической базы региональных отделений Российского движения школьников.

Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 4 июля 2019 года.

Также губернаторам рекомендовано рассмотреть вопрос о том, чтобы за счет региональных бюджетов в период летней оздоровительной кампании региональным отделениям этого движения выделялись путевки в организации отдыха и оздоровления детей для проведения тематических смен.