Путин утвердил Стратегию в области гражданской обороны до 2030 года

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах до 2030 года.

Соответствующий указ размещен в среду на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую Стратегию в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года", - говорится в документе.