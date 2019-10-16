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Путин утвердил Стратегию в области гражданской обороны до 2030 года

Соответствующий указ опубликован в среду

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах до 2030 года.

Соответствующий указ размещен в среду на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую Стратегию в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года", - говорится в документе.

Теги
Путин, Владимир Владимирович
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