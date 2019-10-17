Софико Шеварднадзе в Яндекс.Эфире представит шоу "Просто о сложном"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Журналистка Софико Шеварднадзе 22 октября представит ток-шоу "Просто о сложном" в Яндекс.Эфире. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг рассказал продюсер проекта Алексей Боков.

"Проект родился изначально в оффлайне. Мы видели большой спрос на объяснение сложных вещей простым языком. И мы начали делать паблик-ток, а Яндекс.Эфир предложил нам перевести проект в онлайн", - сказал он.

Ведущая проекта Софико Шеварднадзе рассказала ТАСС, что создатели ориентируются на зрителей 25-45 лет, но при этом видят среди гостей паблик-токов людей и моложе, и старше целевой аудитории.

"Я 15 лет брала интервью у больших политиков, а потом подумала, что вообще ничего не меняется в политике, кроме декораций и персонажей. А жизнь меняется. Вызовы, которые перед нами стоят, новые технологии, переход на искусственный интеллект, меняют каждую сферу жизни, меняют каждого из нас. И есть ощущение, что мы плывем по течению. При этом пока нет понимания, куда плывем, и кем же мы станем, если хотите, - поделилась Шеварднадзе. – Я подумала, что было бы интересно поговорить с людьми из разных сфер, очень хочу, чтобы это были визионеры. И я сознательно ухожу от слова "интервью". Это будет исследование той или иной темы. Через большого мастера мы говорим о теме, которая касается каждого из нас. И сверхзадача в том, чтобы все то, как нам кажется, сложное передать простым языком. Все гениальное просто, оно не может быть сложным".

Снято на смартфон

Первым гостем программы станет режиссер Тимур Бекмамбетов.По словам Бокова, речь пойдет о новом языке в кинематографе – screen life (скрин лайф), об интернете в нашей жизни, о гаджетах.

Цикл программ, рассказал продюсер, снимается полностью на смартфоны. "Всю съемочную аппаратуру шоу составляют семь iPhone 11 Pro и два ноутбука. Вот так просто мы будем снимать сложные вещи в формате 4К. И, насколько я знаю, мы будем первыми с данным форматом в Яндекс.Эфире", - продолжил он. Зрители получат превосходную картинку, в том числе на экранах смартфонов, так как современные технологии позволяют не усложнять процесс, получая отличное качество.

Шеварднадзе также поделилась впечатлением от съемок на смартфоны. "Мне эта история нравится тем, что это напрямую вяжется с концепцией "Просто о сложном". Технически можно достаточно просто делать высококлассный продукт - снимать передачу семью айфонами, это круто! Героям и публике, думаю, это тоже импонирует, так как съемка происходит естественно, нет нервной границы: вот сейчас начнется съемка, так как все привыкли к смартфонам, "айфон" – часть жизни", - рассказала она.

Передача будет выходить раз в десять дней. Боков обещает приглашать в эфир ученых, режиссеров, писателей, предпринимателей. Каждый собеседник Шеварднадзе при этом является лидером, визионером в своей области и предстает перед зрителем не только как профессионал, но и как личность со своим уникальным взглядом.

"Мы не гонимся за хайпом, гости смогут свободно говорить о важных, серьезных вещах", - добавил он.

Алексей Боков также не исключил, что беседы программы будут представлены и в формате подкастов.

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