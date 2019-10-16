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Источник: вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков задержан сотрудниками полиции

Следственные органы официально пока эту информацию не комментируют
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАМБОВ, 16 октября. /ТАСС/. Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков, возглавляющий областной комитет по управлению имуществом, задержан в среду вечером у администрации города Тамбова. Об этом ТАСС сообщил информированный источник в силовых структурах.

"Чулкова задержали сегодня у администрации города сотрудники полиции", - сказал источник.

В пресс-службах УМВД и СК по региону эту информацию официально пока не комментируют.

Глеб Чулков возглавляет комитет по управлению имуществом Тамбовской области с 2004 года. В 2008 году он был назначен на должность заместителя главы администрации области.

Теги
РоссияТамбовская область
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