Источник: вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков задержан сотрудниками полиции

ТАМБОВ, 16 октября. /ТАСС/. Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков, возглавляющий областной комитет по управлению имуществом, задержан в среду вечером у администрации города Тамбова. Об этом ТАСС сообщил информированный источник в силовых структурах.

"Чулкова задержали сегодня у администрации города сотрудники полиции", - сказал источник.

В пресс-службах УМВД и СК по региону эту информацию официально пока не комментируют.

Глеб Чулков возглавляет комитет по управлению имуществом Тамбовской области с 2004 года. В 2008 году он был назначен на должность заместителя главы администрации области.