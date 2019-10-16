Суд Италии разрешил передать работу Леонардо да Винчи на выставку в Париж

РИМ, 16 октября. /ТАСС/. Суд по административным делам Италии принял решение о законности временной передачи на выставку за рубеж знаменитого рисунка Леонардо да Винчи "Витрувианский человек". Согласно обнародованному в среду вердикту, произведение может быть доставлено в парижский Лувр на экспозицию, посвященную 500-летию со дня смерти гения эпохи Возрождения.

Ранее соглашение об этом было достигнуто министерствами культуры Италии и Франции. И именно это соглашение пыталась оспорить ассоциация "Наша Италия" (Italia Nostra), подавшая соотвествующий иск. Неделю назад суд приостановил действие меморандума об обменах произведениями искусства, составляющими национальное достояние. Это решение было многими итальянскими СМИ интерпретировано как запрет на вывоз.

Однако, в итоге суд постановил, что рисунок не входит в список не подлежащих вывозу, а претензии ассоциации назвал несостоятельными.

Знаменитый "Витрувианский человек", выполненный одним из самых известных художников эпохи Возрождения около 1490-1492 годов, хранится в музее Академии в Венеции. Открытие экспозиции в Лувре намечено на 24 октября.

В качестве обмена за да Винчи Италия должна получить работы Рафаэля из собрания Лувра к выставке в римском зале "Скудерие дель Квиринале", которая планируется в следующем году и приурочена к 500-летию со дня смерти художника из Урбино.