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Стратегия гражданской обороны предполагает снижение числа жертв ЧС на 25% к 2030 году

Документ также ставит задачу снизить размер прямого материального ущерба от ЧС не менее чем на 6%

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Количество чрезвычайных ситуаций и погибших в них должно сократиться к 2030 году не менее чем на 25% по сравнению с показателями 2019 года. Такая задача содержится в Стратегии в области гражданской обороны защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденной в среду президентом РФ Владимиром Путиным.

Документ также ставит задачу снизить размер прямого материального ущерба от ЧС не менее чем на 6%. Количество пожаров должно сократиться минимум на 10% по сравнению с 2019 годом, число погибших на них требуется уменьшить на четверть. Ожидается, что сокращение числа происшествий на водных объектах составит к 2030 году минимум 20%, числа погибших - 18%.

Стратегия предусматривает доведение доли современной техники и вооружения в спасательных воинских частях МЧС да 81%. Уровень укомплектованности поисково-спасательных формирований оборудованием для ведения аварийно-спасательных работ должен достигнуть 97%. Противопожарные подразделения МЧС к 2030 году должны быть обеспечены средствами защиты и пожарно-техническим вооружением на 98%.

Обеспеченность командных структур МЧС современными средствами управления планируется довести до 83,5%, следует из задач Стратегии. Готовность систем оповещения об опасности при военных конфликтах и ЧС должна достичь 100%.

Кроме того, документ предусматривает "создание на военное время <...> специальных формирований с использованием возможностей аварийно-спасательных формирований субъектов Российской Федерации, пожарно-спасательных подразделений противопожарной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной пожарной охраны".

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Путин, Владимир Владимирович
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