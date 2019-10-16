Медведев обсудит с кабмином вопрос информирования граждан о мерах соцподдержки

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правительство РФ под председательством Дмитрия Медведева соберется на очередное заседание в четверг. Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, всего на повестку дня вынесено девять различных вопросов. Ключевой темой станет обсуждение, как усовершенствовать информирование граждан о положенных им мерах социальной поддержки.

В настоящее время в России насчитывается более 380 видов мер соцподдержки, в том числе 44 вида на федеральном уровне и 343 вида - на региональном и муниципальном уровнях. На практике действует более 30 тыс. вариантов реализации этих мер, отличающихся как по содержанию, условиям их оказания, объему средств и срокам предоставления выплат (компенсаций) и составу категорий граждан их получающих.

При этом, чтобы получить такого рода государственные услуги, гражданин должен обратиться с соответствующим заявлением. Медведев не раз обращал внимание чиновников различного уровня о том, что люди зачастую даже не догадываются о том, что в той или иной ситуации могут рассчитывать на поддержку государства и призывал активнее информировать население об имеющихся возможностях.

В частности, речь об этом зашла в понедельник на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам при обсуждении льготной ипотеки. "Людям действительно нужно объяснять, какие возможности у них есть. Если заниматься этой работой в ручном режиме, <...> то и количество желающих участвовать в программе вырастет", - сказал тогда премьер.

Минтруд РФ вместе с государственными органами власти и организациями подготовили мероприятия по изменению формата взаимодействия государства с гражданином, ключевым показателем которого является переход к уведомлению граждан о возникающих у них правах на получение мер социальной поддержки. Таким же образом впредь предлагается выстраивать информирование о других важных событиях, например, о приближении окончания срока установления инвалидности, для того, чтобы гражданин своевременно мог совершить необходимые действия.

Другие вопросы повестки

Еще одной темой заседания станут поправки в закон "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства". Авторы изменений предлагают передать полномочия государственного заказчика, ответственного за создание, эксплуатацию и модернизацию этой системы от Минкомсвязи Минстрою.

Министрам предстоит обсудить законопроект, наделяющий кабинет министров полномочиями по утверждению положения о взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов и организаций при проведении поисковых и спасательных операций на море. Отмечается, что пока что у правительства нет достаточных полномочий, чтобы издавать такие нормативные документы.

Кабмин также рассмотрит возможность ввести визовые преференции для ряда иностранных граждан. Речь идет об увеличении срока действия обыкновенной деловой, обыкновенной рабочей виз и о выдаче многократных виз для отдельных категорий иностранцев, въезжающих в РФ для проведения переговоров о заключении с резидентами территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе и свободного порта Владивосток (ТОР, СПВ) инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на указанных территориях. То же самое относится к представителями или работниками иностранных компаний, заключивших такие инвестиционные соглашения, или заключивших трудовые договоры, связанные с реализацией этих инвестпроектов, а также для членов их семей.

Правительство рассмотрит и законопроект, предлагающий наделить Министерство внутренних дел РФ полномочием по определению по согласованию с министерством просвещения единых критериев признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, а также порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых при проведении комиссией собеседования с иностранным гражданином или лицом без гражданства. Речь, в том числе, идет и о признании носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским.

В продолжение темы совершенствования миграционного законодательства министры правительства обсудят поправки в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", которые позволят иностранцам-собственникам жилых помещений на территории Российской Федерации, распоряжаться своим имуществом, а именно - ставить других иностранных граждан на учет по месту пребывания по адресу своего жилого помещения. Соответствующий законопроект предлагает расширить круг иностранных граждан, имеющих право выступать принимающей стороной, установив такую возможность для всех категорий иностранцев - собственников жилья, а не только для высококвалифицированных специалистов.