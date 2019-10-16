Синод РПЦ обсудит отношения с Элладской церковью

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) обсудит на заседании в четверг решение Элладской православной церкви (ЭПЦ) о признании за патриархом Константинопольским Варфоломеем права на предоставление автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВСЦ) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Планируется обсуждение решений Элладской церкви, [принятых в минувшую субботу]. Будет заседание Синода", - сказал он.

Пресс-служба патриархии уточнила, что заседание под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла начнется в 11 часов утра.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сказал ТАСС, что оценка решения Архиерейского собора Элладской церкви и его последствий "будет дана на ближайшем заседании Священного Синода Русской Православной Церкви".

12 октября 2019 года Архиерейский собор ЭПЦ признал право патриарха Константинопольского предоставить автокефалию ПЦУ, за которой РПЦ не признает статуса канонической церкви. ПЦУ, созданная на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), - получила автокефалию в 2018 года по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Другие поместные православные церкви не объявляли о том, что признают новую церковную структуру канонической. Решение патриарха Константинопольского Варфоломея о предоставлении ПЦУ томоса об автокефалии стало причиной того, что 15 октября 2018 года РПЦ разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.