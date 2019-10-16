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"Известия": более 400 жалоб поступило в Роструд из-за увольнений предпенсионеров

Всего на конец сентября 2019 года в ведомство и его территориальные органы поступило порядка 1,8 тыс. обращений работников предпенсионного возраста
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Порядка 440 обращений работников предпенсионного возраста в Роструд были связаны с вопросами увольнения за год действия статьи Уголовного кодекса о необоснованном увольнении этой категории граждан. Об этом пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой ведомство.

"На конец сентября этого года в Роструд и его территориальные органы поступило порядка 1,8 тыс. обращений работников предпенсионного возраста, из которых 440 связаны с вопросами увольнения, рассказали в службе. На 1 июня (2019 года - прим. ТАСС) в результате исполнения предписаний инспекторов труда были восстановлены трудовые права почти 1 тыс. обратившихся", - сообщили изданию в Роструде.

Как уточняет издание, предпенсионеры могут обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда по статье 144.1 УК РФ (Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста), которая была введена федеральным законом 3 октября 2018 года. Однако, как заявил "Известиям" зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, доказать дискриминационный мотив на практике практически невозможно.

В Генпрокуратуре "Известиям" заявили, что в 2018 и первой половине 2019 года в России не было возбуждено ни одного уголовного дела по данной статье.

По данным Минтруда, по итогам второго квартала в органах службы занятости было зарегистрировано 122,6 тыс. граждан предпенсионного возраста, что на 8,5% больше, чем в первом квартале.

В рамках федерального проекта "Старшее поколение", входящего в нацпроект "Демография", предполагается создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме; приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.

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