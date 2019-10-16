Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Абэ сделал подношение храму Ясукуни, считающемуся в Азии символом милитаризма

Посещения этого храма японскими официальными лицами вызывают протесты в Китае, Южной Корее и других азиатских странах

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Японский премьер-министр Синдзо Абэ направил в четверг ритуальное подношение синтоистскому храму Ясукуни, в котором хранятся списки солдат, павших во время всех войн за Японию, в том числе военных преступников, казненных по итогам Токийского процесса (1946-1948). Об этом сообщило агентство Kyodo.

Дар был направлен по случаю начала осеннего храмового фестиваля. Подношение главы правительства - "масакаки" - представляет собой украшенную лентами ветку японского вечнозеленого дерева сакаки. Не исключено, что в течение ближайших нескольких дней, пока будет длиться фестиваль, храм посетят некоторые японские депутаты.

В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне, поэтому посещения Ясукуни японскими официальными лицами вызывают протесты и воспринимаются в Китае, Южной Корее и других азиатских странах как оправдание японской агрессии.

Теги
ЯпонияАбэ, Синдзо
Реклама на ТАСС
Тайфун "Хагибис"
Аэропорт на Чукотке возобновил работу после тайфуна "Хагибис"
В четверг планируется отправить все задержанные с 14 по 17 октября рейсы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС