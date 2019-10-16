Абэ сделал подношение храму Ясукуни, считающемуся в Азии символом милитаризма

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Японский премьер-министр Синдзо Абэ направил в четверг ритуальное подношение синтоистскому храму Ясукуни, в котором хранятся списки солдат, павших во время всех войн за Японию, в том числе военных преступников, казненных по итогам Токийского процесса (1946-1948). Об этом сообщило агентство Kyodo.

Дар был направлен по случаю начала осеннего храмового фестиваля. Подношение главы правительства - "масакаки" - представляет собой украшенную лентами ветку японского вечнозеленого дерева сакаки. Не исключено, что в течение ближайших нескольких дней, пока будет длиться фестиваль, храм посетят некоторые японские депутаты.

В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне, поэтому посещения Ясукуни японскими официальными лицами вызывают протесты и воспринимаются в Китае, Южной Корее и других азиатских странах как оправдание японской агрессии.