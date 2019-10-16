В Приморье начали получать выплаты жители дома, где произошло обрушение

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Жители дома в поселке Новонежино Приморского края, где 15 октября произошло обрушение, начали получать по 10 тыс. рублей на предметы первой необходимости,.Об этом сообщил ТАСС в четверг глава Шкотовского района Виктор Михайлов.

"Выплаты начались", - сказал Михайлов. По данным районных властей, в список на получение выплат включены 40 человек.

Также власти готовы предоставить пять муниципальных квартир пострадавшим при обрушении в доме.

"Мы пять квартир можем предоставить. Кто согласится, сможет постоянно там проживать. Никто не остался без внимания, персонально занимаемся с каждым человеком", - отметил глава Шкотовского района, добавив, что желающие получить муниципальное жилье уже есть.

Обрушение произошло в пятиэтажном 90-квартирном доме в поселке Новонежино 15 октября в 03:30 (20:30 мск 14 октября). Между четвертым и пятым этажами обвалилась одна потолочная плита, стена и лестничный пролет. Пострадали жители 17 квартир, одна женщина погибла, еще одна девочка получила ушибы мягких тканей, ей госпитализация не потребовалась.

Во вторник губернатор Приморья Олег Кожемяко во время визита на место ЧП первоочередной задачей назвал выдачу людям денег на приобретение предметов первой необходимости, речь шла о сумме в 10 тыс. рублей.

Жилой дом построен в 1974 году, в нем ни разу не проводился капитальный ремонт. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным СК, причиной обрушения мог стать неисправный водонагревательный прибор.

Новонежино - поселок городского типа в Шкотовском районе Приморья. Население поселка превышает 2 тыс. человек.

В новость внесены изменения (03:07 мск) - добавлена информация о предоставлении муниципальных квартир пострадавшим.