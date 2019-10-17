Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

NYT: в США пять корпораций могут заплатить $50 млрд по делу об опиоидном кризисе

Они хотят урегулировать в досудебном порядке около 2 тыс. исков

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Пять крупных производителей и дистрибьюторов медицинских препаратов в США достигли предварительной договоренности о выплате компенсации в размере около $50 млрд для досудебного урегулирования около 2 тыс. исков, касающихся опиоидного кризиса в стране. Об этом сообщила в среду электронная версия газеты The New York Times‎.

На эту тему

По сведениям издания, речь идет о производителях фармацевтических препаратов Johnson & Johnson и Teva Pharmaceuticals, а также о крупнейших в стране дистрибьюторах данной продукции AmerisourceBergen, Cardinal Health и McKesson. Все они являются фигурантами дела, которое рассматривается в федеральном суде в штате Огайо. Начало судебного процесса запланировано на 21 октября.

В течение последних двух лет свыше 2 тыс. исков были поданы по всей стране к целому ряду работающих в США крупных компаний, занимающихся производством или продажей медицинских препаратов. В роли истцов выступили частные лица, представители городов, округов и штатов, а также различные общественные организации. Компании были обвинены в том, что они в той или иной степени несут ответственность за так называемый опиоидный кризис в США, из-за которого за последние 20 лет погибли, предположительно, не менее 400 тыс. человек. В декабре 2017 года федеральная коллегия судей поручила суду в Огайо проводить разбирательство по большей части указанных исков в рамках одного дела.

По сведениям газеты, указанные пять крупных производителей и дистрибьюторов медицинских препаратов достигли предварительной договоренности с адвокатами, которые представляют интересы штатов Пенсильвания, Северная Каролина, Теннесси и Техас, а также других штатов, нескольких тысяч городов и округов. Средства, которые выплатят компании, как ожидается, получат власти штатов, округов и городов. Они должны будут израсходовать их на борьбу с наркоманией, а также на программы в сфере здравоохранения, направленные на помощь лицам, которые пострадали из-за опиоидного кризиса в США.

По словам источников, ряд спорных вопросов между сторонами пока еще не решены. Нет договоренности о том, в какие сроки будут выплачены указанные средства. Во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что McKesson, AmerisourceBergen и Cardinal Health готовы выплатить $18 млрд с целью урегулирования исковых претензий.

Суть обвинений

В рамках указанного дела компании, которые выступают в роли ответчиков, в частности, обвиняются в том, что они не предприняли достаточных мер, чтобы уведомить покупателей о том, как легко вырабатывается привыкание к произведенным или проданным ими опиоидным препаратам, к какому вреду для здоровья это может привести. По мнению истцов, это одна из причин роста числа передозировок с летальным исходом в стране. Разбирательство проходит в штате Огайо, в частности, потому, что в нем было особенно много таких случаев.

Некоторые из компаний, к которым были поданы иски, ранее уже выразили готовность к досудебному урегулированию, предполагающему выплату многомиллиардных штрафов и компенсаций. Судья, который занимается данным делом, не раз отмечал, что выступает за достижение договоренности между истцами и ответчиками.

Теги
США
Реклама на ТАСС
В работе YouTube произошел сбой
Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру, в том числе в России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС