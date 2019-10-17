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Океанариум Приморья откроет интерактивную выставку в музее Мирового океана в Калининграде

Экспозиция разместится в новом комплексе музея - "Планета океан"

ТАСС, 17 октября. Приморский океанариум откроет интерактивную экспозицию о своих обитателях в музее Мирового океана в Калининграде, сообщила пресс-служба научно-образовательного комплекса.

"В крупнейшем морском музее России - музее Мирового океана - посетители смогут познакомиться с Приморским океанариумом. Интерактивная экспозиция с видео- и фотоматериалами о самом крупном российском океанариуме будет располагаться в новом комплексе музея в Калининграде - "Планета океан", - говорится в сообщении.

Музей Мирового океана - первый в России комплексный маринистический музей, на его базе создана уникальная Набережная исторического флота. Филиалом музея является один из старейших в мире ледоколов - "Красин", пришвартованный в Санкт-Петербурге. Сообщается, что в Приморском океанариуме есть экспонат, напоминающий музей Мирового океана - в экспозиции "Полярный мир" находится макет арктического ледокола.

Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" во Владивостоке является филиалом Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. Общая площадь внутреннего пространства превышает 37 000 кв. м.

Теги
РоссияПриморский крайКалининградская область
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