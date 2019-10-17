Океанариум Приморья откроет интерактивную выставку в музее Мирового океана в Калининграде

ТАСС, 17 октября. Приморский океанариум откроет интерактивную экспозицию о своих обитателях в музее Мирового океана в Калининграде, сообщила пресс-служба научно-образовательного комплекса.

"В крупнейшем морском музее России - музее Мирового океана - посетители смогут познакомиться с Приморским океанариумом. Интерактивная экспозиция с видео- и фотоматериалами о самом крупном российском океанариуме будет располагаться в новом комплексе музея в Калининграде - "Планета океан", - говорится в сообщении.

Музей Мирового океана - первый в России комплексный маринистический музей, на его базе создана уникальная Набережная исторического флота. Филиалом музея является один из старейших в мире ледоколов - "Красин", пришвартованный в Санкт-Петербурге. Сообщается, что в Приморском океанариуме есть экспонат, напоминающий музей Мирового океана - в экспозиции "Полярный мир" находится макет арктического ледокола.

Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" во Владивостоке является филиалом Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. Общая площадь внутреннего пространства превышает 37 000 кв. м.