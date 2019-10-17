В Приамурье до конца года утвердят программу капремонта противопаводковых дамб

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 октября. /ТАСС/. Власти пострадавшей от паводка Амурской области до конца 2019 года утвердят программу капремонта гидротехнических сооружений (ГТС) на малых водохранилищах Приамурья. Об этом в четверг сообщил ТАСС заместитель министра природных ресурсов региона Василий Офицеров.

В Приамурье из-за паводка с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Всего с начала дождевого паводка в регионе в 21 муниципальном образовании было подтоплено 135 населенных пунктов.

"На сегодня у нас существует 19 гидротехнических сооружений на малых хранилищах области. По поручению губернатора региона в сентябре было проведено их обследование. На основании этого обследования нами сейчас разрабатывается программа капитального ремонта и модернизации гидротехнических сооружений на малых водохранилищах области. Программа по модернизации и капремонту ГТС будет утверждена в конце этого года, и с 2020 года мы по ней будем работать", - сказал Офицеров.

Также он уточнил, что в рамках программы для разработки проектов капремонта и проведения текущего ремонта дамб на 2020 год будет предусмотрено 47 млн рублей. Однако в регионе необходимо не только ремонтировать гидротехнические сооружения, но и строить новые. "Это большая работа, которую нужно делать с помощью правительства РФ", - подчеркнул Офицеров.

По его словам, правительство области в 2014 году разработало девять проектов строительства крупных берегоукрепительных сооружений на реках Зея и Амур. Общая стоимость этих проектов - 8 млрд рублей. Обязательное условие строительства дамб за счет федеральных средств - софинансирование из областного бюджета в размере 15%. Ранее таких средств в области не было из-за со сложной финансовой ситуации, но сегодня регион готов обеспечить софинансирование.

"Мы обратились в правительство Российской Федерации с просьбой выделить субсидии для проведения берегоукрепительных работ. Правительством РФ было принято решение направить сюда представителей Федерального агентства водных ресурсов для проверки актуальности и возможности корректировки этих проектов в связи с изменившейся гидрологической обстановкой после 2014 года, а также определения приоритетных направлений. Комиссия выехала на прошлой неделе, провела это обследование. Надеемся, что будет принято решение, позволяющее провести финансирование за счет средств федерального бюджета и областного бюджета по строительству берегоукрепительных сооружений", - пояснил собеседник.

О паводке

Всего в зону чрезвычайной ситуации во время паводка в Приамурье в 2019 году попали 16 621 человек, из них 4228 детей. Были эвакуированы 2658 человек, в том числе 937 детей. Кроме того, были подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью более 500 км, пострадали посевы на площади около 250 тыс. гектаров.

Водная стихия принесла беды в Приамурье не в первый раз. В июле и августе 2018 года из-за обильных дождей и паводка в Забайкальском крае в реках в Амурской области поднялся уровень воды, в результате чего подтопленными оказались 52 жилых дома, в воде оказались почти 700 огородов и дачных участка. Из-за паводка пострадали 191 сельхозпредприятия в 15 районах области, размыто 74 участка дорожного полотна автомобильных дорог протяженностью более 80 км.

В конце лета 2013 года на Дальний Восток обрушился мощный паводок, который привел к масштабному наводнению. Оно охватило пять субъектов Дальневосточного федерального округа. Больше других пострадали Амурская область, первой принявшая удар стихии, Еврейская автономная область и Хабаровский край.