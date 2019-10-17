"Известия": губернаторов предлагают оценивать по доле госзакупок в регионе

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает оценивать работу глав субъектов по доле закупок отечественной продукции в общем объеме госконтрактов в регионе, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на материалы заседания рабочей группы "Промышленность" Госсовета РФ.

Как сообщают "Известия", к существующим 15 критериям оценки эффективности работы губернаторов, среди которых уровень доверия к главам субъектов, объем инвестиций, уровень бедности, доступность жилья, качество окружающей среды, планируют добавить критерий под названием "Доля закупок отечественной продукции в общем объеме закупок субъекта РФ".

Наибольшую сложность представляет собой совершенствование 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", сообщил "Известиям" глава рабочей подгруппы Госсовета депутат Госдумы Владимир Гутенев. Главная задача губернаторов состоит в том, чтобы, прозрачно освоить средства на реализацию нацпроектов, подчеркнул Гутенев.

В Минэкономразвития ожидают, что нововведение будет мотивировать губернаторов приобретать больше российской продукции. По данным издания, главы субъектов поддерживают инициативу.

Заседание рабочей группы "Промышленность" Госсовета России пройдет 18 октября в Туле и будет посвящено совершенствованию нормативно-правового механизма регулирования промышленной политики.