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"Известия": губернаторов предлагают оценивать по доле госзакупок в регионе

В Минэкономразвития считают, что нововведение простимулирует глав регионов приобретать больше российской продукции

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает оценивать работу глав субъектов по доле закупок отечественной продукции в общем объеме госконтрактов в регионе, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на материалы заседания рабочей группы "Промышленность" Госсовета РФ.

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Как сообщают "Известия", к существующим 15 критериям оценки эффективности работы губернаторов, среди которых уровень доверия к главам субъектов, объем инвестиций, уровень бедности, доступность жилья, качество окружающей среды, планируют добавить критерий под названием "Доля закупок отечественной продукции в общем объеме закупок субъекта РФ".

Наибольшую сложность представляет собой совершенствование 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", сообщил "Известиям" глава рабочей подгруппы Госсовета депутат Госдумы Владимир Гутенев. Главная задача губернаторов состоит в том, чтобы, прозрачно освоить средства на реализацию нацпроектов, подчеркнул Гутенев.

В Минэкономразвития ожидают, что нововведение будет мотивировать губернаторов приобретать больше российской продукции. По данным издания, главы субъектов поддерживают инициативу.

Заседание рабочей группы "Промышленность" Госсовета России пройдет 18 октября в Туле и будет посвящено совершенствованию нормативно-правового механизма регулирования промышленной политики.

Теги
РоссияГутенев, Владимир Владимирович
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