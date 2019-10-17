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В отрезанном паводком от автосообщения поселке Приамурья возводят паромную переправу

В работах задействуют 50 военнослужащих и 16 единиц техники

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 октября. /ТАСС/. Инженеры Восточного военного округа начали возводить паромную переправу к отрезанному паводком от автосообщения северному поселку Октябрьский Зейского района Амурской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВВО.

"Военные инженеры Восточного военного округа прибыли в Зейский район Амурской области к месту производства работ по восстановлению дорожного сообщения с отрезанным поселком Октябрьский. Специалисты обследовали реку Деп, провели необходимые расчеты и приступили к наведению паромной переправы с использованием понтоно-мостового парка ПМП", - говорится в сообщении.

Для восстановления автосообщения было сформировано сводное подразделение ВВО в составе около 50 военнослужащих, его основу составляют инженеры понтонной роты. Наведенная переправа будет обладать грузоподъемностью 60 тонн, что позволит перевозить грузовой транспорт с углем и другими необходимыми ресурсами. Для восстановления дорожного сообщения задействовано 16 единиц техники. "Переправа будет организована в кратчайшие сроки", - отмечается в сообщении пресс-службы ВВО.

В Приамурье из-за паводка с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, всего в регионе в 21 муниципальном образовании было подтоплено 135 населенных пунктов. Во время паводка река Деп размыла существующий брод и не позволяет осуществить подвоз угля и других грузов, необходимых для жизнедеятельности села Октябрьское, в котором проживают около 1 тыс. человек.

Теги
РоссияАмурская область
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