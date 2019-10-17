Пострадавшим от паводка в Еврейской АО выплатили 79 млн рублей компенсаций

ТАСС, 17 октября. Компенсации в размере более 79 млн рублей выплатили пострадавшим от паводка в Еврейской АО, сообщило в четверг управление по внутренней политике областного правительства.

"Завершен первый этап выплаты компенсаций. Помощь получили более 6400 человек. Общий размер этих средств составил более 79 млн рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Сообщается, что руководство региона запросило дополнительные средства на компенсации пострадавшим в размере 50 млн рублей. Деньги необходимы для тех, кто написал заявление позже, либо доказывает в настоящее время свое право на выплату в суде. Постановление правительства РФ о выделении этих средств уже подписано, деньги поступят в регион в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин накануне провел очередное совещание, посвященное ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, помощи пострадавшим и восстановлению инфраструктуры.

В ходе совещания по видеоконфренцсвязи губернатор ЕАО Александр Левинталь сделал акцент на поддержке владельцев огородов, которые пострадали от паводка. По заключению комиссий, в регионе более 8 тыс. таких участков. "Оказать помощь такому числу граждан силами регионального бюджета невозможно. Запрос о содействии в этом направлении направлен в федеральные органы исполнительной власти", - добавили в управлении по внутренней политике областного правительства.

В министерстве строительства и ЖКХ РФ пообещали поддержать регион и предложили рассмотреть вопрос о выделении 90 млн рублей владельцам пострадавших от паводка участков.

Паводковая ситуация в Еврейской АО

Сложная паводковая ситуация в Еврейской АО сохраняется с августа. Из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод были подтоплены Биробиджан и несколько десятков населенных пунктов, поля и дороги. Сейчас в регионе остаются подтопленными два района - Ленинский и Смидовичский. Вода стоит на ряде приусадебных участков в нескольких поселениях, также под водой участки дорог, все они проезжие, и земли сельхозназначения.