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Лигр Благ из Приморского Сафари-парка оказался лилигром

Редкое животное назвали в честь города Благовещенска, в котором он родился
Лилигр Благ Марина Шатилова/ТАСС
Описание
Лилигр Благ
© Марина Шатилова/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Единственный на Дальнем Востоке гибрид льва и тигра, проживающий в Приморском сафари-парке, оказался лилигром - так называют детенышей льва и лигрицы. Об этом в четверг сообщается на сайте парка.

' safaripark25.TV/YouTube'

"Лилигр Благ родился 27 февраля 2012 года в передвижном зоопарке "Лигер" из Пятигорска, когда тот находился на гастролях в Приамурье (Амурская область, село Тамбовка). Мать - трёхлетняя лигрица Алёна, отец - семилетний африканский лев Граф. Лилигр Благ оказался ещё более редким зверем, чем лигр", - говорится в сообщении.

Лилигра назвали в честь города Благовещенска - областного центра Амурской области, откуда родом животное. В Приморский Сафари-парк он попал из мини-зоопарка, расположенного у придорожного кафе на трассе Владивосток - Находка. Для его проживания планируется обустроить отдельный парк.

Благ является крупнейшим представителем семейства кошачьих, существующих в настоящее время. Он может достигать в длину четырех и более метров, а его вес превышает 300 кг, больше, чем у крупных львов. Самый крупный ныне живущий лигр Геркулес имеет вес 450 кг, что тяжелее среднего льва в два раза. Животное выглядит как гигантский лев с размытыми полосами.

В дикой природе встретить такого зверя сложно, в естественной среде львы и тигры почти не имеют шансов встретиться. Современный ареал льва включает в основном центральную и южную Африку, в то время как тигр исключительно азиатский вид. По данным Сафари-парка, в России проживает две лигрицы - одна в Новосибирском зоопарке, другая - в Липецком.

Теги
РоссияПриморский край
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