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В Хабаровском крае подтопленными остаются 23 населенных пункта

Уровень Амура у Комсомольска составил в четверг 406 см, у Хабаровска - 165 см

ХАБАРОВСК, 17 октября. /ТАСС/. В Хабаровском крае подтопленными остаются 23 населенных пункта, вода за сутки отступила от шести поселений, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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"За прошедшие сутки вода полностью ушла из шести населенных пунктов. Подтопленных жилых домов в Хабаровском крае нет. В настоящий момент в зоне паводка продолжают оставаться 23 населенных пункта. Из них в 16 подтоплены 61 приусадебный участок и 17 участков межпоселковых и внутрипоселковых автодорог. Также в зоне подтопления находится 64 земельных участка", - говорится в сообщении.

Уровень воды в Амуре продолжает падать. В частности у Комсомольска-на-Амуре он составил 406 см при отметке неблагоприятного явления 450 см, снизившись на 25 см за сутки, у Хабаровска - 165 см, опустившись на 15 см за сутки, у Николаевска-на-Амуре - 200 см, снизившись на 7 см за сутки. Ожидается дальнейший спад воды.

В селе Верхний Нерген Нанайского района освободился от воды один участок внутрипоселковой дороги, остается подтопленным еще один. В Амурском районе вода сошла с территории шести дачных участков и одного участка дороги в Амурске. Сохраняются переливы на автодороге "Амурск-Омми" и на двух участках внутрипоселковых дорог.

Продолжают освобождаться от воды приусадебные участки в микрорайоне Хорпинский городского округа Комсомольска-на-Амуре. К настоящему моменту там освободились 39 придомовых территории, остаются подтопленными пять участков. Стабильное снижение уровня воды в Амуре, а также уровня грунтовых вод позволило полностью освободится последним десяти приусадебным участкам в микрорайоне Парковый.

Подтопления еще отмечаются в Комсомольском, Ульчском, Николаевском районах.

В пункте временного размещения (ПВР) находятся 34 человека. ПВР действует в Комсомольске-на-Амуре. В населенных пунктах ведутся аварийно-восстановительные работы, работают комиссии по оценке ущерба от паводка.

Всего к ликвидации последствий паводка привлечено 158 человек и 38 единиц техники.

О паводке в Хабаровском крае

Паводок в Хабаровском крае начался в июле. Из-за высокого уровня воды в Амуре, разлива малых рек и подъема грунтовых вод были подтоплены десятки населенных пунктов, в том числе Комсомольск-на-Амуре, в зону паводка попали около тысячи домов.

Теги
РоссияХабаровский край
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