В ГИБДД рассказали о новых устройствах для контроля скорости автомобилей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Руководство ГИБДД планирует установить новые комплексы видеофиксации нарушений ПДД на патрульных автомобилях, которые заменят переносные камеры. Об этом сообщил на международной специализированной выставке "Дорога-2019" в Екатеринбурге начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

"В первую очередь это, конечно же, контроль скорости в транспортном потоке. На стендах представлены новые способы автоматической фотовидеофиксации, в том числе движения в транспортном потоке. Замещение передвижных комплексов на дорогах комплексами в транспортном потоке, находящихся в патрульных автомобилях, поставленных нам по нацпроекту. Это эффективно минимизирует недоверие со стороны населения подвижным комплексам, таких претензий со стороны населения мы будем видеть меньше", - сказал он, отмечая задачи госавтоинспекции на 2020 год по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Патрульные машины с рамками, оборудованными камерами, были представлены на выставке "Дорога-2019". Оборудование для фиксации нарушений размещается вместе со спецсигналами. "Оборудование устанавливается на рамку патрульного автомобиля, камеры размещены спереди и сзади, то есть могут снимать и фиксировать на 360 градусов", - добавил Черников.

Международная специализированная выставка "Дорога-2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. В первый день состоялось пленарное заседание - всероссийский семинар-совещание "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020". Среди других ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движение, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов.

В работе выставке участвуют порядка 6 тыс. человек, в том числе представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.

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