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Госдума намерена вернуть Госпожнадзору контроль за строительством ТРЦ и кинотеатров

В новой версии законопроекта уточняется понятие "объект с массовым пребыванием людей"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг намерен рекомендовать палате принять во втором, основном чтении законопроект, который наделяет Госпожнадзор полномочиями по контролю за соблюдением мер безопасности при проектировании, строительстве и реконструкции объектов с массовым пребыванием людей. Данная инициатива была внесена после трагедии в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Зимняя вишня" 25 марта прошлого года и принята в первом чтении в декабре.

Как сообщили ТАСС в комитете, в новой версии текста конкретизировано понятие "объект с массовым пребыванием людей". Таковым будет считаться "здание, строение, сооружение (за исключением линейных объектов), в которых одновременно могут находиться 50 и более человек". Сотрудники Госпожнадзора в обязательном порядке будут участвовать в осуществлении пожарного надзора при "строительстве или реконструкции объектов с массовым пребыванием людей", а также в проведении "государственной экспертизы проектной документации", касающейся таких зданий, в том числе ТРЦ, кинотеатров, учреждений образования и здравоохранения. С 2006 года эти функции были переданы органам строительного надзора, причем, как признавали депутаты при рассмотрении текста в первом чтении, это решение было неверным.

Сотрудники Госпожнадзора также будут аттестовать граждан перед получением ими права на подготовку экспертных заключений на проектную документацию или результаты инженерных изысканий в части обеспечения пожарной безопасности. При этом из-под действия этой нормы будут выведены здания, построенные или реконструированные до вступления в силу закона.

Извещение собственников и проверки

Согласно законопроекту, лица, ответственные за эксплуатацию объектов с массовым пребыванием людей, будут обязаны извещать собственников "об изменении класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения или их частей для уведомления органов Госпожнадзора о таких изменениях с представлением уточненной декларации пожарной безопасности".

Планируется, что должностным лица Госпожнадзора получат право "проводить плановые (рейдовые) осмотры, обследование территорий, земельных участков, а также зданий и сооружений, относящихся к объектам защиты, в процессе их эксплуатации". Они также смогут "осуществлять плановые проверки объектов защиты в отношении их правообладателей, указанных в Едином государственном реестре недвижимости, а также в отношении иных лиц, непосредственно осуществляющих деятельность на объектах защиты в период проведения проверки". Также уточняются действующие нормы, касающиеся внеплановых проверок.

Среди других новаций - обязанность обучения мерам пожарной безопасности руководителей и работников частных охранных организаций.

Планируется, что закон в случае принятия Госдумой, одобрения Советом Федерации и подписания президентом РФ вступит в силу с 1 сентября 2020 года.

При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 60 человек, еще 79 пострадали. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.

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