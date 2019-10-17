Россия и Вьетнам планируют обмен молодежными делегациями

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россия и Вьетнам планируют организовать регулярные обменные визиты молодежных делегаций, сообщил ТАСС глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

"Мы договорились, чтобы обмены делегациями молодых лидеров сделать регулярными. У нас есть такая практика с Китайской Народной Республикой, когда мы совместно с нашими партнерами из Российского союза молодежи ежегодно проводим обмены в формате 100 на 100. Это крупные делегации общественников, которые из Китая приезжают сюда, а из России едут в Китай. В таком же формате договорились взаимодействовать с нашими вьетнамскими партнерами", - рассказал глава Росмолодежи.

Он уточнил, что в рамках перекрестных годов России и Вьетнама, которые объявлены в 2019-2020 годах, уже состоялись визиты россиян во Вьетнам и вьетнамской делегации в Москву и Санкт-Петербург.

В июле во Вьетнаме в рамках международного сотрудничества прошел первый вьетнамско-российский молодежный форум. В его программу вошли многочисленные культурные мероприятия, встречи и круглые столы по вопросам молодежной политики в столице Ханое, северной вьетнамской провинции Куангнинь и в южном мегаполисе Хошимине.