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Опрос: большинство родителей считают, что школы в России не помогает с выбором профессии

При этом каждый пятый родитель уверен, что вопрос профориентации для детей становится актуальным к пятому классу

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более половины родителей российских школьников (55%) считают, что общеобразовательные школы не проводят мероприятия по профориентации, и только четверть (25%) опрошенных заявила, что школы помогают их детям определиться с будущей профессией. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы Работа.ру, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"По ответам респондентов, 25% российских школ проводят собственные мероприятия для профессионального самоопределения учеников: консультации, тесты и другие. 55% родителей уверены, что в школах их детям не помогают определиться с будущей профессией, 20% затруднились с ответом", - говорится в результатах опроса.

Большинство опрошенных (64%) отметили, что в российских школах должны быть созданы специализированные классы, в которых ученикам предложат углубленное изучение необходимых дисциплин при сокращении часов на второстепенные предметы. При этом больше трети (36%) не согласны с таким подходом к среднему образованию.

Каждый пятый (21%) родитель уверен, что вопрос профориентации для детей становится актуальным к пятому классу, 18% респондентов сообщили, что помощь в выборе профессии нужно начинать оказывать с седьмого класса, 14% - с восьмого. Реже родители считают подходящим временем начать профориентацию детей начальную школу: о том, что профориентацию необходимо начинать с первого класса, заявили 9%, со второго - 2%, с третьего - 5%, с четвертого - 8%. Начало профориентации в шестом классе поддержали 9% опрошенных родителей, в девятом классе - 8%, в 10 классе - 4%, в 11 классе - 2%.

Опрос проводился в сентябре 2019 года во всех регионах России среди 1,3 тыс. родителей, у которых есть дети школьного возраста.

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