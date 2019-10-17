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Блогеры 30 октября расскажут москвичам о воспитании хаски, кофеграфии и путешествиях

Встречи горожан с известными в онлайн-сфере людьми будут посвящены искусству, путешествиям, спорту и животным

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более 70 встреч с известными блогерами и представителями популярных интернет-сообществ пройдет в культурных центрах Москвы 30 октября на акции "Офлайн - среда", гостям расскажут об организации путешествий, воспитании хаски, технике рисования с помощью кофе и многом другом. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Акция "Офлайн-среда" пройдет 30 октября в культурных центрах Департамента культуры города Москвы. Встречи горожан с известными в онлайн-сфере людьми будут посвящены искусству, путешествиям, спорту и животным. Всего запланировано 74 встречи. Вход на мероприятия бесплатный, в некоторых случаях потребуется предварительная регистрация", - говорится в сообщении.

Как отметил первый заместитель директора Московской дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры Сергей Мельников, количество подписчиков каждого спикера акции - от нескольких тысяч человек. Например, в клубе "Современник" на улице Твардовского в 19:00 начнется встреча с танцором и хореографом, режиссером театра, кино и телевидения Егором Дружининым. Он будет говорить о танце как способе самовыражения. А в культурном центре "Ватутинки" на улице Дмитрия Рябинкина блогер и тренер по гимнастике Ирина Шабанова расскажет о технике фейсбилдинга - комплексе специальных упражнений для тренировки мышц лица.

В Центре культуры и спорта в Сумском проезде в 15:00 откроется встреча с представителями интернет-сообщества, посвященного хаски, где можно будет узнать об особенностях поведения и содержания собак этой породы. А в Доме культуры "Гайдаровец" на улице Земляной Вал пройдет встреча с художницей Юлией Латте (Julia Latte), которая расскажет о кофеграфии - технике создания картин с помощью кофейного раствора. Кроме того, в доме культуры "Смена" на улице Корнейчука путешественник Павел Куликов посоветует слушателям, что брать с собой в поездки, как избежать возможных неприятностей за границей.

Акция проходит в культурных центрах Москвы в пятый раз. Впервые мероприятие организовали 23 мая 2018 года.

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