МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю, их частое потребление снижает риск заболеть коронароной недостаточностью и уменьшает концентрацию холестерина в крови. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг.

В питании к группе орехов относятся фундук, миндаль, фисташки, кешью, лесной, кедровый и грецкий орех.

"Орехи следует употреблять один-два раза в неделю, небольшими порциями (около 35 г). Совместное употребление орехов и зерновых (например, выпечка с ореховой начинкой, мюсли или другие комбинированные завтраки) усугубляют аминокислотный дисбаланс в организме, поэтому целесообразно употреблять орехи совместно с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами", - говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что согласно некоторым исследованиям, у регулярно потребляющих орехи людей уменьшается риск заболеть коронароной недостаточностью, а также снижается концентрация холестерина в крови. Кроме того, орехи, как правило, имеют очень низкий гипогликемический индекс, и поэтому их рекомендуют включать в свою диету людям, страдающим сахарным диабетом, добавили в ведомстве.

"Однако, частое употребление большого количество орехов в пище может привести к проблемам со здоровьем. Орехи обладают высоким сенсибилизирующим действием и употребление их в пищу является причиной аллергии более чем у 1% населения. Орехи могут быть не безопасны по микробиологическим показателям (сальмонелла, бактерии группы кишечной палочки) и плесени", - предостерегли в Роспотребнадзоре.