Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудники крупных IT-компаний России расскажут школьникам про технологию больших данных

Акцию традиционно поддерживает Министерство просвещения

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники крупных российских IT-компаний 18 октября примут участие в международной акции "День IT-знаний - 2019" и расскажут школьникам шести стран о профессиях, связанных с большими данными, о технологических трендах и будущем индустрии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Mail.ru Group, которая является организатором мероприятия.

Участники акции проведут уроки-презентации в школах, где учились сами, или в школах городов, в которых они сейчас работают. "В этот день сотрудники Mail.ru Group, "Мегафона", Сбербанка, "Лаборатории Касперского", Group-IB, школы программирования "Алгоритмика" и других российских IT-компаний отправятся в школы, чтобы рассказать подросткам о больших данных и профессиях, связанных с большими данными, о будущем IT-индустрии, технологических трендах и образовательных возможностях", - сообщили в пресс-службе.

Акцию традиционно поддерживает Министерство просвещения РФ. "Это и есть настоящие действенные механизмы ранней профориентации. Тем более, когда речь идет о перспективной и напрямую затрагивающей развитие нашей страны сфере информационных технологий. И то, что акция все активнее выходит на международный уровень, - весомое доказательство ее актуальности. Мы поддерживаем "День IT-знаний", видим масштаб работы Mail.ru Group и приветствуем всех, кто подключился к процессу", - привели в пресс-службе слова министра просвещения Ольги Васильевой.

Организаторы намерены охватить более 2,5 тыс. школ России и Узбекистана, Украины, Беларуси, Казахстана, Таджикистана. Четыреста учебных заведений проведут акцию в своих стенах очно и еще свыше 2,1 тыс. школ присоединятся к прямым трансляциям уроков через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Мы считаем, что лучший способ мотивировать подростков - это познакомить их с людьми, работающими в индустрии прямо сейчас. Со специалистами, которые еще вчера ходили в эту же школу, а сегодня уже создают цифровые продукты, которыми пользуются миллионы людей по всему миру", - цитирует пресс-служба генерального директора Mail.ru Group Бориса Добродеева.

Акция "День IT-знаний" проходит уже третий год. В октябре 2018 года участники провели уроки по безопасности в интернете для 13 тыс. школьников. Прямые трансляции собрали более 1,5 млн просмотров.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минск и Москва продолжают работу над соглашением о взаимном признании виз
Как заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, некоторые положения документа не устраивают республику
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС