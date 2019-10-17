Сотрудники крупных IT-компаний России расскажут школьникам про технологию больших данных

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники крупных российских IT-компаний 18 октября примут участие в международной акции "День IT-знаний - 2019" и расскажут школьникам шести стран о профессиях, связанных с большими данными, о технологических трендах и будущем индустрии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Mail.ru Group, которая является организатором мероприятия.

Участники акции проведут уроки-презентации в школах, где учились сами, или в школах городов, в которых они сейчас работают. "В этот день сотрудники Mail.ru Group, "Мегафона", Сбербанка, "Лаборатории Касперского", Group-IB, школы программирования "Алгоритмика" и других российских IT-компаний отправятся в школы, чтобы рассказать подросткам о больших данных и профессиях, связанных с большими данными, о будущем IT-индустрии, технологических трендах и образовательных возможностях", - сообщили в пресс-службе.

Акцию традиционно поддерживает Министерство просвещения РФ. "Это и есть настоящие действенные механизмы ранней профориентации. Тем более, когда речь идет о перспективной и напрямую затрагивающей развитие нашей страны сфере информационных технологий. И то, что акция все активнее выходит на международный уровень, - весомое доказательство ее актуальности. Мы поддерживаем "День IT-знаний", видим масштаб работы Mail.ru Group и приветствуем всех, кто подключился к процессу", - привели в пресс-службе слова министра просвещения Ольги Васильевой.

Организаторы намерены охватить более 2,5 тыс. школ России и Узбекистана, Украины, Беларуси, Казахстана, Таджикистана. Четыреста учебных заведений проведут акцию в своих стенах очно и еще свыше 2,1 тыс. школ присоединятся к прямым трансляциям уроков через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Мы считаем, что лучший способ мотивировать подростков - это познакомить их с людьми, работающими в индустрии прямо сейчас. Со специалистами, которые еще вчера ходили в эту же школу, а сегодня уже создают цифровые продукты, которыми пользуются миллионы людей по всему миру", - цитирует пресс-служба генерального директора Mail.ru Group Бориса Добродеева.

Акция "День IT-знаний" проходит уже третий год. В октябре 2018 года участники провели уроки по безопасности в интернете для 13 тыс. школьников. Прямые трансляции собрали более 1,5 млн просмотров.