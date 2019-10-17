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Минюст указал на вброс фальсифицированных доказательств ради жалоб Украины и Грузии в ЕСПЧ

В ведомстве заявили, что эти страны выступают "как фронтмены противостояния с Россией"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Иностранные спецслужбы помогают массово фальсифицировать материалы, которые потом вбрасываются в СМИ и представляются как доказательства по жалобам Грузии и Украины в Страсбургский суд против России. Об этом сообщил в интервью ТАСС уполномоченный РФ при ЕСПЧ - замминистра юстиции Михаил Гальперин.

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"Только Грузия и Украина, но общее количество жалоб против России от правительств этих государств приближается к десяти, - сказал уполномоченный. - По ряду признаков мы понимаем, что эти страны, выступая как фронтмены противостояния с Россией в ЕСПЧ и на других площадках, пользуются значительной поддержкой других государств, в том числе, скажем так, и не входящих в Совет Европы. Например, при помощи иностранных спецслужб и связанных с ними организаций массово фальсифицируются электронные материалы, потом вбрасываются в СМИ и социальные сети, представляются как доказательства в суды".

По его словам, ни грузинские, ни украинские власти не смогли бы самостоятельно организовать такую работу. "Тем более речь идет о затратах, составляющих десятки миллионов долларов", - пояснил Гальперин.

Он отметил, что многие эксперты утверждают, что ЕСПЧ вообще не предназначен для рассмотрения межгосударственных споров, а должен заниматься только жалобами граждан на нарушения их свобод. "Но на определенном этапе суд вовлекли в международные конфликты, территориальные споры, дипломатические претензии, а он не смог или не захотел этому противостоять, фактически сам в последние годы поощряет подачу заявлений, имеющих явно политический контекст", - сказал замминистра юстиции.

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