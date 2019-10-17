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Хабаровский край дополнительно получит 40 млн рублей для пострадавших от паводка

Ранее в качестве помощи в ликвидации последствий паводка региону выделили 252 млн рублей из федерального бюджета

ХАБАРОВСК, 17 октября. /ТАСС/. Дополнительную сумму в размере 40 млн рублей выделят Хабаровскому краю из федерального бюджета для пострадавших от паводка. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона в четверг.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в регионах Дальнего Востока. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял участие в совещании по видеоконференцсвязи.

"Хабаровский край получит дополнительно 40 млн рублей на помощь пострадавшим от "большой воды", - говорится в сообщении.

Как сообщил во время совещания накануне министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, дополнительные средства будут доведены до края в ближайшее время. Работа по выплатам компенсаций в регионах, в том числе и в Хабаровском крае, идет оперативно. Как сообщал глава региона, в качестве помощи краю в ликвидации последствий паводка из федерального бюджета ранее были выделены и перечислены 252 млн рублей, они выплачены в полном объеме. Всего, по данным оценочных комиссий, в Хабаровском крае во время паводка пострадало 448 домов и 568 жилых помещений, в которых проживает 1722 человека. Непригодными для проживания признаны 210 жилых помещений, в которых проживает 456 человек. Обследование продолжается.

О паводке в Хабаровском крае

Наводнение в Хабаровском крае началось в июле, паводок затронул жителей 10 районов, а также города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов. Пострадало 66 сельхозпроизводителей, 2525 личных подсобных хозяйств, 8721 огород. На данный момент подтопленными остаются еще более 20 населенных пунктов.

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РоссияХабаровский край
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