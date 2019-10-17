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Россия выплатила гражданам 600 млн рублей по решениям ЕСПЧ с начала года

Всего за это время Европейский суд по правам человека вынес около 250 постановлений и решений по делам против РФ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россия выплатила 600 млн рублей своим гражданам по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) с начала 2019 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС уполномоченный РФ при ЕСПЧ - замминистра юстиции Михаил Гальперин.

"Всего с начала этого года по делам против нашей страны ЕСПЧ вынесено около 250 постановлений и решений. Объем произведенных Минюстом России выплат за этот же период российским заявителям составил около 600 миллионов рублей", - сказал Гальперин.

Он отметил, что никакого резкого увеличения количества заявлений по сравнению с предыдущими годами нет.

Ранее Гальперин сообщал, что за 20 лет Россия выплатила гражданам около €200 млн по решениям ЕСПЧ.

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