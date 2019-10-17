Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Памятный знак установили в Керченском колледже в день годовщины трагедии

В церемонии открытия приняли участие студенты и преподаватели учреждения, а также руководство города и правительства региона
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

КЕРЧЬ, 17 октября. /ТАСС/. Памятный знак установили в четверг около мемориального камня у входа в Керченский политехнический колледж, где 17 октября 2018 года 18-летний студент устроил стрельбу и взрыв, передает корреспондент ТАСС с места события.

Знак представляет собой табличку, на которую нанесены две надписи: "...в нашей памяти светлый ваш образ" и "студентам и сотрудникам Керченского политехнического колледжа, погибшим при трагических событиях 17 октября 2018 года".

"Руководство Крыма делало все возможное, чтобы такая трагедия ни в одном учебном заведении, ни в одном населенном пункте больше не повторилась. Искренние слова благодарности всем студентам и преподавателям, которые 17 октября 2018 года проявили высший уровень взаимовыручки, благородства и взаимопомощи, а также всем керчанам, которые встали в один строй с сотрудниками колледжа", - отметила, выступая на церемонии, зампредседателя Госсовета республики Алла Пономаренко.

Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова в свою очередь отметила, что память о жертвах трагедии будет сохранена.

"Мы должны жить, учится жить и никогда в жизни больше не допустить подобного", - подчеркнула она.

В церемонии открытия приняли участие студенты и преподаватели колледжа, руководство города, крымского правительства, общественности. Люди возложили цветы к памятному знаку. Были отслужены молебны представителями православной церкви и мусульманского духовенства в память о жертвах.

Ровно год назад днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек, нападавший покончил с собой. Порядка 50 были госпитализированы.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
Минск и Москва продолжают работу над соглашением о взаимном признании виз
Как заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, некоторые положения документа не устраивают республику
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС