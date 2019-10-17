Памятный знак установили в Керченском колледже в день годовщины трагедии

КЕРЧЬ, 17 октября. /ТАСС/. Памятный знак установили в четверг около мемориального камня у входа в Керченский политехнический колледж, где 17 октября 2018 года 18-летний студент устроил стрельбу и взрыв, передает корреспондент ТАСС с места события.

Знак представляет собой табличку, на которую нанесены две надписи: "...в нашей памяти светлый ваш образ" и "студентам и сотрудникам Керченского политехнического колледжа, погибшим при трагических событиях 17 октября 2018 года".

"Руководство Крыма делало все возможное, чтобы такая трагедия ни в одном учебном заведении, ни в одном населенном пункте больше не повторилась. Искренние слова благодарности всем студентам и преподавателям, которые 17 октября 2018 года проявили высший уровень взаимовыручки, благородства и взаимопомощи, а также всем керчанам, которые встали в один строй с сотрудниками колледжа", - отметила, выступая на церемонии, зампредседателя Госсовета республики Алла Пономаренко.

Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова в свою очередь отметила, что память о жертвах трагедии будет сохранена.

"Мы должны жить, учится жить и никогда в жизни больше не допустить подобного", - подчеркнула она.

В церемонии открытия приняли участие студенты и преподаватели колледжа, руководство города, крымского правительства, общественности. Люди возложили цветы к памятному знаку. Были отслужены молебны представителями православной церкви и мусульманского духовенства в память о жертвах.

Ровно год назад днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек, нападавший покончил с собой. Порядка 50 были госпитализированы.