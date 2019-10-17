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Медведев поздравил директора хора Пятницкого Александру Пермякову с юбилеем

По словам главы правительства, концертные программы хора всегда становятся событием и восхищают миллионы зрителей по всему миру

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 70-летним юбилеем народную артистку РФ Александру Пермякову, художественного руководителя и директора Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого. Телеграмма председателя правительства опубликована в четверг на сайте кабмина.

"Вся ваша жизнь посвящена искусству и неразрывно связана с легендарным хором имени М. Е. Пятницкого. Благодаря вам известный коллектив бережно хранит уникальные традиции народного пения", - говорится в телеграмме.

По словам главы правительства, концертные программы хора Пятницкого всегда становятся событием и восхищают миллионы зрителей по всему миру музыкальным, вокальным и танцевальным мастерством, а также умением передавать глубину и душевность русских народных песен. Медведев отметил, что в каждом своем выступлении артисты, воспитанные Пермяковой, воспевают красоту родного края и рассказывают о России в своих песнях и танцах.

"Один из главных секретов неизменного успеха и популярности хора Пятницкого у зрителей - это, конечно же, ваш талант, энергия, безграничная любовь к русскому фольклору и верность избранному пути", - добавил премьер-министр.

Александра Пермякова родилась 17 октября 1949 года в селе 1-я Питерка в Тамбовской области. Работает в хоре имени Пятницкого с 1971 года, прошла путь от солистки хора до его художественного руководителя. Имеет почетные звания "Заслуженный работник культуры РФ", "Заслуженный деятель искусств РФ", "Народный артист РФ" и другие.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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