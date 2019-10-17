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В Крыму к 2024 году все учреждения образования обеспечат видеонаблюдением

Глава региона Сергей Аксенов отметил, что в республике приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности образовательных организаций

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Все учреждения образования в Крыму обеспечат к 2024 году видеонаблюдением и ограждениями, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. 

"На сегодняшний день системами автоматической пожарной сигнализации оборудован 71% образовательных организаций, системами видеонаблюдения - 53%, системами контроля управления доступом - 26%, тревожными кнопками - 66%. Системы пожарной безопасности будут установлены к 2021 году во всех школах, а к 2023-му - во всех детских садах. К началу 2024 года все образовательные организации будут обеспечены видеонаблюдением и ограждениями", - написал Аксенов по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, когда в результате взрыва и стрельбы погибли и пострадали люди.

Аксенов выразил свои соболезнования родным и близким погибших, всем пострадавшим. Он также отметил, что в Крыму приняты дополнительные меры, прежде всего, по обеспечению безопасности образовательных организациий. Во всех учебных заведениях организован пропускной режим, усилена охрана, в том числе с привлечением частных охранных структур и сотрудников Росгвардии.

Глава республики также напомнил, что власти Крыма направили обращение в правительство РФ об охране всех учреждений образования Росгвардией. "Надеемся на положительный ответ", - подчеркнул он.

Он также считает важной, наряду с техническими и физическими средствами защиты, воспитательную работу, духовно-нравственное и патриотическое воспитание. "Важно, чтобы молодежь ставила позитивные цели в жизни, чтобы молодые люди были захвачены настоящим большим делом. И, конечно, очень важна профилактическая работа спецслужб, в том числе и в плане контроля соцсетей", - отметил он.

17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек, нападавший покончил с собой. Порядка 50 были госпитализированы.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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