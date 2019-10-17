Занятия йогой продлили на ВДНХ в Москве на зиму

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Бесплатные занятия хатха-йогой в связи с востребованностью у посетителей продолжатся на ВДНХ в Москве в осенне-зимнем сезоне. Об этом сообщила в четверг пресс-служба выставочного комплекса.

"Стартовавшие в честь юбилея ВДНХ занятия по хатха-йоге стали настолько популярны и востребованы, что по просьбам гостей выставки принято решение об их продлении в осенне-зимнем сезоне. С 19 октября каждую субботу с 11:00 до 12:30 всех желающих ждут в балетном зале Дома культуры на ВДНХ", - говорится в сообщении.

Занятия, как и летом, будет проводить член Международного альянса йоги, сертифицированный инструктор хатха-йоги Федерации йоги России Регина Коропат, которая научит участников правильно выполнять комплекс упражнений, включающий физическую практику и психологические техники, основанные на правильном дыхании.

Летом субботние занятия по хатха-йоге на летней веранде Дома культуры посетили более 300 человек.