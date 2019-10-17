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Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию

Его адвокат Максим Пашков сообщил, что ранее Губайдулин дал подписку о невыезде. Сейчас местонахождение участника несанкционированной акции неизвестно
Айдар Губайдулин Андрей Васильев/ТАСС
Описание
Айдар Губайдулин
© Андрей Васильев/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде. Об этом ТАСС в четверг сообщил его адвокат Максим Пашков.

"Он уехал из нашей страны, куда именно - неизвестно. Следователь не давал ему разрешение на отъезд из страны. Ранее Губайдулин дал подписку о невыезде", - рассказал защитник.

"Это решение далось мне нелегко <...> Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь", - написал Губайдулин в четверг в Facebook.

Во вторник следователи СК предъявили новое обвинение Губайдулину - по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья). По версии следствия, он угрожал насилием сотрудникам Росгвардии. Ранее его обвиняли в покушении на применение такого насилия.

"Если говорить простым языком, то он бросил пластиковую бутылку в бойца ОМОН, но не попал. Ранее следствие утверждало, что бутылка была полной, сейчас они отказались от этой версии, и согласны с тем, что она была пустой", - сказал Пашков. Вину Губайдулин не признает. "С нашей точки зрения, состава преступления его деяние не образует", - отметил адвокат.

Мещанский суд Москвы 18 сентября вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде.

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